Grève Corsair : un préavis avant les fêtes de fin d'année !

" Nous voulons revenir sur la dénonciation des accords notamment financiers.



De plus, l'inflation est constante et ne faiblit pas, le pouvoir d'achat est le nerf de la guerre. Dans d'autres entreprises, cela se passe bien, chez nous, nous devons obligatoirement passer par le rapport de forces, " interpelle le SNPL.



Ainsi, le syndicat aimerait que la direction revienne sur la baisse de 9,7% instaurée lors de la reprise de la compagnie et qu'elle prenne en compte l'impact de la hausse des prix sur les salaires des pilotes.



Cette dégradation rendrait l'entreprise moins compétitive pour recruter des nouveaux commandants de bord, alors même que les recrutements pour ces postes sont en tension.



Une contestation qui tombe mal, alors que les responsables de la compagnie antillaisse négocient avec l'Etat pour trouver une solution à son endettement.



" La direction fait clairement le choix d’une reprise socialement non responsable.



Ce préavis peut déborder sur les fêtes de fin d'année et même les vacances de février. Nos adhérents sont très en colères, le mouvement sera suivi, " lâche le SNPL.



Ce dernier se montre toujours ouvert à des négociations.



Le syndicat en appelle aussi aux collectivités territoriales, actionnaires de Corsair, pour faire entendre raison à la direction et permettre le retour d'un climat social plus serein.



D'ailleurs, les PNC pourraient à l'image d'Air Antilles rejoindre le mouvement.