Taxe chirac : le projet bientôt raboté ?

Les élus prévoient de compenser le manque à gagner aussi bien pour l'Etat que les collectivités, par une taxe additionnelle à l’accise (impôt indirect) sur les tabacs.Ils justifient cette exonération en raison de l’éloignement géographique des territoires insulaires et ultramarins par rapport à la France Hexagonale, et des difficultés sociales et financières qui en découlent, notamment pour les populations et les entreprises des Outre-Mer et de la Corse.D'autant plus que cela s'inscrit dans un contexte socialement tendu en Martinique et en Nouvelle-Calédonie.De plus, ces régions éloignées sont régulièrement secouées par des vindictes populaires, au sujet de la vie chère et du manque de perspective économique.Redoubler le montant d'une taxe, sur des lignes fréquentées par une clientèle affinitaire, entrainera de facto une réduction de l'affluence, alors même que les routes vers ces lieux ont connu uneD'autant que lors de la mise en place de la taxe de solidarité en 2020, le gouvernement s'était engagé à exonérer les territoires ultramarins et la Corse.Dans un premier temps, la commission des Finances doit se prononcer pour adopter ou rejeter ce projet. Ensuite, s’il est adopté par la commission, il sera soumis au vote des parlementaires. Ce qui est une éventualité, étant donné l'urgence de la situation financière. Et ce d'autant plus que ce gouvernement n'a pas de majorité effective.