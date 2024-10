Emeutes en Martinique : quelles conséquences pour le tourisme ?

" Malgré 5 réunions de concertation en Martinique sur la recherche des voies et moyens de réduire la cherté des prix alimentaires, des violences graves et regrettables sont intervenues sur la voie publique la journée dernière.



Pour autant les négociations ne sont pas rompues et reprennent aujourd’hui à 15 heures en Martinique (21 heures dans l’hexagone) pour une 6ème réunion.



Le problème de la vie chère concerne naturellement tous les Outre-mer et la solution qui sera adoptée en Martinique bénéficiera très probablement à tous les DROM (départements et régions des Outre-mer), pour le bénéfice de la population comme des visiteurs.



Les services de l’État en Guadeloupe se sont mobilisés avec célérité pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les voyageurs n’ayant pas pu atterrir à l’aéroport international de la Martinique.



La vie chère en raison des prix d’achat est plus chère encore si les ressources diminuent et les ressources de la population sont en partie liées à la prospérité des industries touristiques locales.



Les acteurs des industries touristiques des Caraïbes françaises sont confiants dans l’issue des négociations en cours et souhaitent que les professionnels du voyage ne s’alarment pas prématurément, considérant que le problème est complexe et nécessite encore un peu de temps.



La pression a baissé sur les tarifs aériens en direction des Outre-mer et nos destinations vont rapidement retrouver du vent dans les voiles, " nous a expliqué Yves Brossard, le président de l'UMIH Guadeloupe.