Martinique, Guadeloupe : Caribbean Airlines lance de nouveaux vols

Caribbean Airlines lanceraLe nouveau service vers la Martinique commencera le 3 décembre, suivi par la Guadeloupe le 7 décembre 2024.La compagnie desserviraà compter du 3 décembre prochain au départ de Fort-de-France . Vendredi, dimanche et le samedi sur un vol, les lignes vols seront directes pour Trinidad, les autres jours ils passeront par la Barbade.Elle assurera également au départ de Pointe-à-Pitre les dimanche et mercredi. A noter que les vols du samedi et jeudi, passeront par La Dominique et Sainte-Lucie avant de se poser à Trinidad.