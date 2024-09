Martinique Academy, la plateforme en ligne pour se former à la destination Martinique

La Martinique, idéalement située au cœur de l’arc des Petites Antilles, est baignée à l’est par l’Atlantique et à l’ouest par la mer des Caraïbes.



Sa température annuelle moyenne est de 28°C. Toute l’année, les alizés, des vents réguliers qui soufflent de l’Atlantique, rafraîchissent agréablement l’atmosphère.



Plages de sable noir volcanique, forêts tropicales denses couvrent le nord et favorisent les activités de plein air. Le sud est la destination idéale pour les vacanciers à la recherche de plages de sable blanc, de cocotiers, d’une mer chaude et de sports nautiques.



La culture plurielle de la Martinique, sa gastronomie créative aux mille saveurs et ses célèbres rhums agricoles séduisent les visiteurs.



L’île est particulièrement prisée pour ses activités exaltantes, ses sensations sportives inédites et ses expériences inattendues : rencontre avec les dauphins, les tortues et les baleines, baignades dans les fonds blancs, observation des fonds marins protégés, parachute ascensionnel, initiation à la yole ronde, randonnées pédestres…



Trois reconnaissances par l’UNESCO pour son patrimoine et sa biosphère en trois ans !



● Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité pour la yole ronde de Martinique

● Réserve Mondiale de Biosphère pour l’ensemble du territoire terrestre et marin

● Patrimoine Mondial de l’Humanité pour les Volcans et forêts de la Montagne Pelée et des Pitons du Nord de la Martinique.



Afin d’aider les agents de voyage à mieux connaître la destination et donc mieux la vendre, le Comité Martiniquais du Tourisme, en plus du guide du vendeur, des campagnes de promotion, de sa participation à des événements B2B et aux grands événements B2C, continue de mettre à leur disposition des outils innovants pour galvaniser leurs ventes.