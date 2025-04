Comment Mayotte veut relancer et développer son tourisme

Pour accompagner la relance, l’AaDTM a élaboré un plan composé d’une trentaine de mesures, pour un coût global de près de 160 M€.



« Nous avons désormais besoin d’un accompagnement humain, technique et financier » poursuit Michel Madi, qui espère le soutien des autorités locales et nationales et regrette les lenteurs administratives, en particulier celle des assureurs qui retardent la reconstruction.



Et ce, alors que 76% des entreprises du tourisme se disent dans un état financier allant de moyen à très mauvais et que les travaux de remise en état du bâti détérioré pour le secteur est estimé à au moins 45 M€.



A court terme, l’île va s’attacher à relancer le tourisme en s’appuyant sur les résidents qui, déprimés par les difficultés de la reconstruction, ont plus que jamais besoin de quelques jours de lâcher-prise.



« Et nous sommes réalistes. Même si tout le monde est le bienvenu, nous savons que nous n’aurons pas de visiteurs en provenance de l’extérieur avant encore plusieurs mois » ajoute le directeur.