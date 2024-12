Cyclone Chido : le CEDIV lance une cagnotte en solidarité à Mayotte

Bruno Retailleau et François-Noël Buffet, respectivement ministres démissionnaires de l'Intérieur et des Outre-mer sont sur place ce lundi 16 décembre 2024. Une réunion présidée par Emmanuel Macron sera organisée et consacrée spécialement à la situation doit avoir lieu à 20 heures (heure Mayotte) au centre interministériel de crise du ministère de l’Intérieur, à Paris.Des renforts médicaux seront envoyés notamment cent médecins, infirmiers et aides-soignants de la réserve sanitaire vont venir renforcer les équipes médicales sur place.Le Préfet de Mayotte avait placé l'archipel en vigilance rouge vendredi 13 décembre, dès 22 heures locales, en raison du passager du cyclone chido.Des rafales en mer à 295 km/h étaient attendus. Il avait appelé tous les habitants à se confiner dans un endroit à l'abris en dur et il avait demandé à faire des stocks de nourritures, d'eau potable et de médicaments pour les personnes qui en avaient besoin.