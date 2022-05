Voyages Vert Vous - Mayotte : Plongée dans la culture des Mahoraises

À chaque épisode, un voyage, des rencontres. Au programme : nature, préservation et initiatives vertes. Voyages Vert Vous, la websérie de TV5MONDE vous emmène aux quatre coins du monde découvrir les merveilles de la planète et ces nombreux anonymes qui œuvrent au quotidien pour la protéger.Dans cet épisode, TV5MONDE vous emmène à Mayotte , l'île aux senteurs. Avec les Mahoraises, exotisme et féminité vont de pair. Venez découvrir à leurs côtés l'histoire et la culture qui font les richesses de ce territoire. Et découvrez au jardin les plantes insulaires et leurs utilisations traditionnelles.Revoir les précédents épisodes de Voyages Vert Vous