Bpifrance : 5 ans d’accompagnement du secteur touristique

L’industrie touristique est en constante évolution et est en proie à de nombreux bouleversements ; les acteurs du secteur doivent constamment s’adapter pour continuer à satisfaire un consommateur de plus en plus averti et exigeant. L’Accélérateur Tourisme a pour objectif d’aider les dirigeants du secteur dans ce défi de renouvellement, tout en les accompagnant dans la transformation de leurs entreprises et la révélation de leur potentiel. Fidèle à notre histoire et à notre soutien envers les exploitants touristiques depuis plus de 100 ans, nous sommes fiers de ce dispositif dont le bilan après 5 ans est plus que positif : une croissance significative des accélérés et un taux de satisfaction très élevé !

L’Accélérateur Tourisme est un outil au service des femmes et des hommes qui façonnent cette industrie. Ce dispositif aide les acteurs à s’interroger sur les enjeux du tourisme en mettant au cœur des réflexions les questions sociales et environnementales et permet de dialoguer entre pairs. Nous sommes heureux d’être partenaire de cet Accélérateur et de lier accompagnement et investissements au bénéfice d’offres touristiques plus durables pour nos territoires

La, clôturée en octobre, a mis l’accent sur. Les entreprises ont pu participer à, bénéficiant d’un environnement stimulant pour penser leur stratégie à long terme.S’appuyant sur des, Bpifrance et la Banque des Territoires ont également renforcé leur soutien au secteur. Les dirigeants sont ainsi mieux préparés aux défis à venir, notamment la transition vers un tourisme plus durable.La, assurant la continuité de cet accompagnement dans un secteur en constante évolution.» déclare Matthieu Heslouin » déclare Camille Rives