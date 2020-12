BPI France lance le fonds FAST pour les entreprises du tourisme

En complément des mesures d’urgence mises depuis le 13 mars, Bpifrance propose aux TPE et PME du tourisme un nouvel outil de quasi fonds propres, le fonds Avenir et Soutien Tourisme, Fast. Ce fonds a vocation à renforcer la structure capitalistique et la trésorerie des entreprises du Tourisme.



Doté de 80 millions d’euros, Fast est dédié aux exploitants touristiques (hôteliers, restaurateurs, exploitants de parcs de loisirs, voyagistes, croisiéristes …) de plus de trois ans et réalisant au moins 500 000 euros de chiffre d’affaires.



Il vient compléter le continuum de solutions de financement et d’accompagnement développé par Bpifrance pour soutenir le rebond et la transformation des acteurs de la filière française du Tourisme, indique la BPI dans un communiqué de presse.



Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance précise : « L’industrie du Tourisme nécessite une mobilisation massive de l’ensemble de l’écosystème du financement et de l’accompagnement, pour soutenir des entreprises qui ont déjà démontré, par le passé, leur résilience et de leur grande capacité d’adaptation. Le Fonds FAST vient compléter l’offre de Bpifrance, pour les entrepreneurs qui ont besoin de renforcer rapidement leurs fonds propres et leur donner ainsi les moyens de renforcer leurs efforts de transformation.



Sa commercialisation dès aujourd’hui (10 décembre ndlr) par le réseau Bpifrance va permettre d’investir dans trois cents entreprises du Tourisme et des Loisirs dans les douze prochains mois . »