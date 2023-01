Centaurus s’allie à Porteo pour créer un fonds d’investissement sur l’Afrique

Plusieurs autres pays de la sous-région sont également programmés, notamment le Sénégal, le Bénin et le Togo.



Le montant moyen de l'investissement pour chacun de ces projets est d'environ 50 millions d'euros.



« En Afrique, le tourisme représente un emploi sur sept. C’est un secteur économique et social vital pour chaque pays concerné avec un fort potentiel de développement », explique Jean-Bernard Falco, président de Centaurus.



« Notre ambition est de proposer une collection d’établissements de luxe comme nous savons le faire, pour répondre aux besoins des touriste d’affaires et de loisirs internationaux ».



« Dalia Hospitality vise à intervenir sur l’ensemble de la chaine de valeur du secteur, à la fois dans la formation, la gestion de l’exploitation, la construction et la sécurisation du foncier », poursuit Hassan Dakhlallah, PDG de Porteo.



« Le sens de ce projet réside dans notre capacité de s’engager depuis la Côte d’Ivoire dans la sous-région puis sur l’ensemble du continent. Nous considérons que l’alliance de nos expertises et de nos métiers complémentaires devrait nous permettre d’offrir de nouveaux produits et services innovants adaptés aux besoins du continent ».