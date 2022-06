Centaurus déploie sa collection Maison Albar Hotels dans les régions

Le bâtiment historique de la Chambre de Commerce et d’Industrie est tout simplement magnifique, héritage de l’architecture typique du nord de la France. Nous allons avoir l’honneur et le plaisir de créer un Maison Albar Hotels 5* chaleureusement luxueux, pour faire découvrir cette richesse culturelle aux voyageurs du Monde

A Tourcoing, un projet est conduit en partenariat avec le promoteur Aventim pour la reprise et la(place Charles et Albert Roussel), édifié entre 1903 et 1908 d’après les plans de l’architecte Charles Planckaert.Les travaux débuteront en 2023 pour une ouverture prévue en 2026.Le groupe Centaurus, à l'initiative de ce vaste projet immobilier, travaille avec l’architecte Marcelo Joulia/Naço Architectures, qui a déjà travaillé sur la refonte de laImperator à Nîmes.Centaurus est également partenaire avec la Métropole Européenne de Lille, dont dépend la ville de Tourcoing, la région Hauts-de-France et l’école hôtelière EcoSup Campus.C’est dire que le projet mobilise de nombreux acteurs locaux et régionaux.», explique Céline Falco (née Albar), la directrice générale associée du groupe Centaurus