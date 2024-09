Nice : Maison Albar - Le Victoria ouvre en octobre

C'est une collection de maisons uniques et à taille humaine où se conjuguent savoir-vivre, goût du beau et culture. Le luxe à la française, en somme.Centaurus Hospitality Management est la société de gestion hôtelière du groupe indépendant français Céline Falco (née Albar) et dirigé par Grégory Pourrin. Déjà présent en France (Paris et sa région, Belle-Île-en-Mer, Nîmes, Perpignan), en Europe (Porto) et en Chine grâce à ses hôtels, bars, restaurants, spas et thalassothérapie, Centaurus ambitionne de devenir une référence en Europe et dans le Monde.