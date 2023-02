Nîmes : Jérome Montantème nommé directeur du Maison Albar Hotels L’Imperator

Jérome Montantème rejoint Maison Albar Hotels L’Imperator à Nîmes au poste de directeur. L'établissement est situé à seulement quelques pas de la Maison Carrée et du Jardin de la Fontaine.



Il compte 53 chambres et 8 maisons privatives ainsi qu'un spa Codage.



Signé Pierre Gagnaire, la carte du restaurant est orchestrée par le Chef Nicolas Fontaine, entre la brasserie L’Impé et le restaurant gastronomique, Duende 2 étoiles au Guide Michelin.



Jérome Montantème (52 ans) a travaillé dans quelques-uns des plus beaux 5 étoiles de la Côte-d’Azur, pris la direction de la Villa Florentine à Lyon et accompagné la marque Fauchon pour l’ouverture de son premier concept hôtelier.



Maison Albar Hotels est la marque de boutiques-hôtels 5 étoiles du groupe indépendant français Centaurus, créé en 2005 par Jean-Bernard Falco, Céline Falco (née Albar) et dirigé par Grégory Pourrin.