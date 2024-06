13 professionnels du patrimoine viennent se former en France

Une semaine intense de formation se déroulera sur le Grand Site de France de Bibracte – Morvan des Sommets. Au cours de cette première semaine, des modules thématiques seront proposés par des experts nationaux et internationaux.



Ces modules visent à élaborer des projets durables et concertés pour la préservation et la valorisation des sites remarquables.



En plus des thèmes principaux tels que l'identification des valeurs patrimoniales, la conception d'un projet territorial, la mobilisation et la sensibilisation des communautés locales et des visiteurs, l'accueil des visiteurs, l'aménagement des sites et le développement d'un tourisme durable, un nouveau module sur l'adaptation de la gestion au changement climatique sera introduit cette année.



Ce programme personnalisé comprend également de nombreux ateliers participatifs, offrant aux participants et aux intervenants l'occasion d'échanger leurs expériences.



Les discussions se poursuivront lors des sorties sur le terrain, où les participants auront l'occasion de visiter des sites patrimoniaux tels que les Climats de Bourgogne, un paysage culturel inscrit au patrimoine mondial, ainsi que le Grand Site de France Bibracte- Morvan des Sommets. Ces visites permettront de découvrir le travail des équipes de gestion et de rencontrer leurs partenaires locaux.



L'expérience sur le terrain sera mise en valeur lors d'un séjour en immersion après la semaine intensive à Bibracte. Chaque participant passera trois jours sur un site patrimonial, accueilli par une équipe de gestion locale.