Vaccination et pass Covid : "Les ventes sont quasiment à l’arrêt depuis trois semaines !" selon A. Minchella (Cediv)

TourMaG.com - La polémique enfle sur la réalité et l’importance de la reprise par rapport à la situation réelle du marché. Quel est votre ressenti ?



Adriana Minchella : Je n’emploierai pas le terme de "polémique" car pour moi l’heure est plus à la solidarité de tous les bords qu’à la division.



Certains annoncent des résultats impressionnants, d’autres des recrutements importants.



On peut les comprendre par rapport aux descentes spectaculaires enregistrées sur les derniers mois de 2021 et aux coupes sombres pratiquées dès le printemps dernier dans les effectifs de certaines PME de la Web Economy et du secteur de la production notamment, mais ce n’est pas symptomatique de restauration de notre activité.



Un simple rattrapage et pas encore très évident pour un grand nombre. Ce n’est pas un scoop, certains se sont déjà exprimés très clairement dans vos colonnes à ce sujet.



Si on cumule l’effet des annonces stressantes du gouvernement pour les voyages à l’étranger, leur amplification par les médias, les manifestations anti-vaccination et Pass Covid, les ventes sont quasiment à l’arrêt depuis trois semaines.



Cette situation a récemment été confirmée par une note des Entreprises du Voyage (EDV) que je remercie de dire tout haut ce qu’un grand nombre d’entre nous constatent surtout à l’export.



Je le répète, la reprise va être longue, dure et compliquée, et la méthode Coué - expression d’un volontarisme béat - n'y fera rien. Je dirai plutôt : Mobilisation générale !



Objectif : la fin de l’année avec une période test que seront les vacances de Toussaint et le début des réservations des vacances d’hiver au soleil, aux sports d’hiver en novembre et décembre et celles des vacances de fin d’année.



Quand on est au bord du précipice, il faut éviter de faire le moindre faux pas, tout en étant prêt à rebondir du mieux possible.



C’est tout ce à quoi nous nous préparons au CEDIV en restant mobilisés, sans trêve estivale et au contact des Ministres et de leurs équipes.