Ouverture Ile Maurice : Beachcomber Hotels prêt à accueillir les voyageurs

A ce jour, 61,9 % de la population mauricienne est entièrement vaccinée, et 66% a reçu une première dose. "L'objectif du gouvernement est d'atteindre les 70% d'ici fin septembre, et d'ouvrir la vaccination au moins de 18 ans" précise François Venin.



Le groupe Beachcomber de son côté a tout mis en place pour accueillir les visiteurs. L'ensemble des employés du groupe et leurs familles sont vaccinés.



" Depuis le 15 juillet dernier, les clients vaccinés peuvent séjourner dans un hôtel certifié Covid-safe resort et profiter des installations. Nous avons eu pas mal de clients malgré les 4 tests PCR à effectuer pendant le séjour, cela a été une bonne surprise " constate François Venin.



Et déjà les perspectives pour octobre montrent des signes de reprises : "Les réservations sont extrêmement satisfaisantes. Certains de nos hôtels le Paradis et le Trou aux Biches sont complets. Nous profitons des vacances scolaires début octobre des Sud-africains, puis de celles des Britanniques et des Allemands. Enfin fin octobre, les vacances de la Toussaint en France vont débuter".



Plus loin dans la saison, le marché reste toutefois dans l'expectative : "Nous avons quelques bookings pour la fin d'année mais tout le monde est dans l'attentisme. Ce qui est important c'est de rassurer les agents de voyages qui ont dû s'adapter sans cesse aux changements de règles. Il faut aussi rassurer les clients sur le produit : expérience, spas, activités nautiques... ils pourront retrouver le produit qu'ils connaissent."