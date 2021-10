La République Dominicaine vise la reprise complète d'ici 2022

Le Ministère du Tourisme a indiqué que la République Dominicaine a enregistré en 2021 le meilleur mois de septembre de toute son histoire, avec un nombre d'arrivées plus élevé qu'en 2018, 2019 et 2020.



En septembre, le pays a accueilli un total de 365 544 visiteurs non-résidents, ce qui représente une reprise de 14% du niveau de fréquentation enregistré avant la pandémie de COVID-19, et plus précisément en septembre 2019, et de 25% par rapport aux chiffres de septembre 2020. Ceci a généré 412 millions de dollars US de recettes pour le pays.



Les arrivées de touristes non-résidents par avion en République Dominicaine en 2021 dépassent 3,3 millions de passagers, et les chiffres de 2019. Les touristes étrangers non-résidents, séjournent en moyenne 7 jours dans le pays. POur les autres, non-résidents arrivés dans le pays en 2021, 79% étaient d'origine étrangère et 21% d'origine dominicaine.



La forte activité touristique a généré une hausse des emplois en août, soit 162 254 personnes réparties dans plus de 7 000 entreprises. Une progression a été principalement enregistrée dans les hébergements touristiques, avec plus de 4 311 établissements, ainsi que dans la restauration (1 800 établissements).



L'activité hôtelière a atteint son pic postpandémique avec 87% de chambres en activité, un taux d'occupation de 54% en semaine, et de 61% le week-end. 22% de la clientèle était d'origine locale et son taux de fréquentation met en évidence les résultats positifs à court terme.



L'assouplissement des restrictions de voyage a permis le retour des pays émetteurs historiques en République Dominicaine tels que la Russie, qui a progressé dans le classement des principaux pays émetteurs pour occuper la deuxième place, juste derrière les États-Unis. Les autres pays figurant dans le top 4 sont l'Espagne et la Colombie.



Le pays a accueilli 3 694 vols commerciaux, avec un taux d'occupation de 71%, assurés par 87 compagnies aériennes provenant de 90 aéroports et 43 pays. 10 croisières ont été effectuées par 8 navires, soit 22 572 croisiéristes dans 3 ports différents, dont ceux de La Romana et Amber Cove, (+ 3% par rapport à août).



Selon les estimations, le nombre d'arrivées de touristes enregistré en octobre 2019 sera dépassé en octobre 2021. D'ici fin 2021, les arrivées de touristes non-résidents dans le pays devraient atteindre 4,8 millions de passagers.