Tourisme : la Jordanie fait de la France une priorité

Avec la sortie de crise qui se profile, les routes aériennes rouvrent. Ainsi Ryanair proposeraà compter du 3 novembre 2021. Transavia Transaviaavec deux vols hebdomadaires. Les autorités jordaniennes espèrent voir Air France faire son retour prochainement. Royal Jordanian , la compagnie nationale lancera s, à compter du 23 décembre 2021.Et nouveau vol avecAutre bonne nouvelle pour la destination,Après avoir relancé la destination en début d’année 2019,Plus de 4 000 mille passagers sont prévus selon le plan de vols,différentes de province : telles que Cherbourg, Dole, Nantes, Lyon, Mulhouse, Toulouse, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville et Pau. Top of Travel propose une entrée Amman et une sortie Aqaba et inversement.