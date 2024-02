Ruée vers l’Or d'Exotismes : les lauréats honorés à l’Ambassade de la République Dominicaine

Pour le spécialiste, la République Dominicaine est « une destination qui compte beaucoup ». « Cela fait dix ans qu’elle est entrée dans notre production, et nous avons déjà fait partir presque 85 000 clients » relève le Responsable commercial.



Le secret de la réussite, c’est sans doute l’opportunité pour les vendeurs de découvrir in situ les destinations proposées par le tour-opérateur.



« La République Dominicaine ne se résume pas qu’à ses belles plages et ses beaux hôtels, il y a un patrimoine naturel, une culture et une histoire exceptionnels » ajoute Nelson De Almeida qui souhaite aussi que « les agents de voyages soient acteurs et non plus spectateurs afin de partager leurs expériences auprès de leurs clients ».



La prochaine « Ruée vers l’Or » se tiendra en fin d’année à l’Ile Maurice.