Un, dos, tres… vamos ! ... c’est parti pour la Ruée vers l'Or Exotismes en République dominicaine Du 22 au 27 novembre 2023

La dernière ligne droite du challenge Exotismes se déroule en novembre en République dominicaine. Les finalistes sortent enfin des starting-blocks pour disputer la finale : 6 jours de découvertes et d'épreuves aux saveurs tropicales.



Rédigé par Exotismes le Lundi 20 Novembre 2023

Pendant 6 mois, plus de 600 agents de voyages ont tenté leur chance en participant à de multiples Défis Exotismes en ligne pour mieux connaître la production et les meilleurs arguments du TO. Au terme de la saison estivale, les meilleurs vendeurs de la destination se sont qualifiés et les 16 agents de voyages sélectionnés ont répondu présents pour tenter de remporter de véritables pièces d’or.



Pour la 6e édition de ce rendez-vous tant attendu, embarquement à Orly à bord du tout nouvel Airbus A350 de la compagnie Air Caraïbes partenaire de l'opération aux côtés de l’Office du Tourisme de République dominicaine.



Entourés par l’équipe commerciale Exotismes, les futurs ambassadeurs de la destination sont venus de toute la France (et du Luxembourg) pour partager des expériences trépidantes pendant 6 jours, à travers de nouveaux Défis concoctés par Exotismes… cette fois-ci bien réels !



Et aux premiers frimas de l’automne, quoi de plus motivant que de se glisser dans la peau d’un client pour vivre des expériences ludiques, sportives, musicales et culinaires dans les principaux hôtels. Sans oublier que la République dominicaine -pays d’histoire, de culture et de traditions- réserve bien des surprises à qui sait s’écarter des magnifiques plages qui bordent les Resorts : parcs nationaux, sites naturels, parcs de loisirs…



L’aventure se termine enfin à Saint-Domingue, capitale au patrimoine colonial inestimable et pourtant méconnu.



L'annonce des résultats de la Ruée vers l'Or a lieu lors de la soirée de gala, le 27 novembre. Quant à la remise des prix aux vainqueurs (les pièces d’Or !) ce sera en France au mois de janvier, en compagnie des principaux partenaires.



Si le grand gagnant remporte 2 onces d’Or fin (soit plus de 60 grammes), les deuxième et troisième primés ne sont pas en reste pour autant avec également des pièces d’Or en jeu…



Cette année, Exotismes et TourMaG, partenaires de l'opération, font gagner à l'un des participants de la Ruée vers l'Or le prix spécial du jury ! La personne qui aura le plus partagé sur les réseaux sociaux Exotismes et TourMaG sera récompensée d'un cadeau inédit. Un voyage pour 2 personnes pour vivre l'expérience d'un séjour d'une semaine cette fois-ci en mode vacances !



Pour ne rien manquer de cet événement, suivez les épreuves de la Ruée vers l'Or (avec un léger décalage horaire !) sur les réseaux sociaux de TourMaG.com et Exotismes avec l'hashtag #Rueerepdom



Découvrez la Ruée Vers l’Or 2024

