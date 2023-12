Le grand retour de la Ruée vers l’Or en 2023 a connu un franc succès ! avec Exotismes en République dominicaine

Pour son grand retour, la 6e édition de la Ruée vers l’Or a frappé fort ! Exotismes, le tour-opérateur spécialiste des îles tropicale a fait vivre à ses meilleurs agents de voyages un séjour intense et riche en découverte.



Rédigé par Exotismes le Dimanche 10 Décembre 2023

Les agents de voyages qui ont cumulé le plus de points lors du challenge de vente annuel ont eu la chance de partir avec Air Caraïbes à la découverte de la République dominicaine.



Pour rappel, chaque année Exotismes organise « La Ruée vers l’Or », un concours de ventes qui permet aux plus fidèles vendeurs de se distinguer pour disputer la finale à travers un voyage inoubliable sur une destination phare de la production. Sur place, avec l’aide des hôtels partenaires, des défis sont organisés par les équipes Exotismes pour cumuler des points. Et les 3 finalistes ayant obtenu le plus de points remportent des PIÈCES D’OR !

La Ruée vers l’Or : de véritables pièces d’Or à la clé ! Les agents de voyages ont ainsi relevé chaque jour des défis présentés de façon ludique, pour améliorer leurs connaissances sur la République dominicaine.

C’est au cours de la dernière soirée sur place que l’annonce des 3 grands gagnants a été faite.

Exotismes félicite chaleureusement tous les participants, et plus particulièrement Evelyne qui remporte le premier prix de l’édition 2023.

Nouveauté cette année : le prix spécial du jury qui récompense d’un voyage all inclusive le candidat qui a partagé au maximum sur les réseaux sociaux les temps forts de ce séjour !

Entre découverte et immersion Ce voyage immersif qui permet aux agents de voyages de vivre des expériences uniques a le mérite de former chaque vendeur aux plus solides arguments, à partager ensuite avec leur clientèle.



Avec un programme enrichi de visites de lieux incontournables, et rythmé par la découverte originale des hôtels partenaires, les activités proposées par La Ruée Vers l’Or sont le plus souvent inattendues, le plus souvent hors des sentiers battus : une fabrique de cigares, une parenthèse « nature » dans un parc National ou du shopping dans la capitale, Saint Domingue au charme colonial indéniable.

Participez à la Ruée vers l’Or 2024 à l’Ile Maurice

Pour y participer, rien de plus simple : inscrivez-vous/mettez à jour vos coordonnés sur le



Alors, n'hésitez plus et dès maintenant, tentez votre chance pour participer à la grande finale à l'Ile Maurice : relevez tous nos défis en ligne et cumulez un maximum de points en vendant des séjours…car 100 % des gagnants sont des agents de voyages ! Qu'on se le dise, le challenge de ventes La Ruée vers l'Or version 2024, est d'ores et déjà en ligne !

Contacter Exotismes Email : information@exotismes.com

Téléphone : 0 826 96 5000



Suivez toute l’actualité Exotismes sur LinkedIn et Facebook 0 826 96 5000

