Rita Marques (Portugal) : "La pandémie offre des opportunités au tourisme"

« La pandémie offre de nouvelles opportunités pour découvrir le Portugal, un pays authentique et innovant »

« l’engagement des États membres au tourisme durable et les lignes de financement prévues pour cette transformation »

« J’espère que le tourisme durable sera à l’agenda de la France, avec des actions et des projets concrets »

Au lendemain de la crise sanitaire, le gouvernement maintient sa stratégie touristique :. Et, affirme Rita Marques, secrétaire d’Etat du Tourisme.En marge du Forum de haut niveau sur le développement durable et le tourisme et dans le cadre de sa présidence tournante au Conseil de l’Union Européenne, le Portugal a organisé, le 14 mai dernier.L’objectif ? Avancer sur, a rappelé Rita Marques.Le 1er janvier 2022, la France prend la présidence tournante de l'Union européenne pour six mois., souligne la secrétaire d’Etat du Portugal.