République Dominicaine : comment Air Caraïbes a fait un tabac au pays du cigare...

Tout sourire un patron de compagnie aérienne en ce début d’année ?



Il y en a eu au moins un : Marc Rochet le Vice-Président d’Air Caraïbes, et il fallait être dans la grande salle de conférence du Sheraton de Santo Domingo pour le voir et l’entendre se féliciter du succès actuel de la destination Saint Domingue assurée par Air Caraïbes.



Intervenant devant les journalistes du tourisme qui tenaient leur assemblée générale à Saint Domingue, Edmond Richard, directeur commercial et Marc Rochet dont la compagnie avait transporté depuis Paris Orly tout ce beau monde ont expliqué les raisons de ce succès.



Détendu, et sur le ton de la confidence Marc Rochet, avant de laisser la parole à son directeur commercial qui nous a avoué que quand ce dernier lui avait proposé en septembre dernier de retourner en République Dominicaine : il l’avait fixé avec un drôle de regard en se disant : ‘’il va nous embarquer dans un truc ou l’on va perdre ce qu’il nous reste d’une chemise ‘’



Et d’oser, aussitôt après, ce jeu de mot dans ce pays de cigares : au final ‘’il a fait un tabac’’.



L’histoire d’Air Caraïbes avec la République Dominicaine, Edmond Richard nous l’a raconté. Elle commence en 2012.



Profitant de la modernisation des infrastructures et en couplant avec la desserte de Port au Prince en Haïti qui se trouve à l’Est de l’ile* la compagnie choisit de se poser a Santo Domingo, un point central qui va permettre aux clients de ‘’rayonner’’ vers La Romana, Juan Dolio, Punta Cana mais aussi de monter dans le nord vers Las Terrenas.