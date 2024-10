Air Austral : "Marc Rochet veut-il nous faire boire le bouillon ?"

" Nous sommes inquiets et ça ne date pas d'aujourd'hui.



Après pour faire preuve de notre bonne foi, en mars dernier nous avons signé l'APC (accord de performance collective) offrant par la même occasion une bouffée de 5 millions d'euros aux caisses de la compagnie.



C'est le 3e APC, nous n'avons pas été revalorisés depuis 2017 et nous avons lâché pas loin de 20% de salaire. Sauf que depuis mars, nous n'avons plus de son ni d'image de la part des actionnaires privés et de la Région, " nous explique Vivien Rousseau, le président de la section Air Austral du SNPL.



De source interne, nous apprenons que les pilotes de la compagnie n'ont pas à rougir au moment de comparer leurs bulletins de salaire ceux de leurs confrères d'Air France.



Les rémunérations seraient très confortables, même si cela n'exclut en rien l'absence de dialogue social et économique au sein de l'entreprise.



En décembre dernier, alors que la compagnie entrait en pleine tempête financière et que le cash se tarissait pour atteindre des niveaux plus qu'inquiétants, la précédente direction validait une hausse des salaires à deux chiffres... des PNT.



Une mesure, en plus d'autres, sur laquelle a dû vite revenir le management, sous peine de mettre la clé sous l'appareil.



" Jusqu'à maintenant, nous avons choisi de ne pas faire trop de bruit, pour ne pas abimer l'entreprise.



La semaine dernière, nous avons appris que notre président était débarqué et des rumeurs circulent pour le nom de son remplaçant. Nous apprenons les choses dans la presse, comme la vôtre.



Le CSE a lieu demain et le conseil de surveillance vendredi, sauf qu'à ce jour, le CSE n'est toujours pas informé de l'arrivé d'un nouveau responsable à la tête de la compagnie, " déplore le syndicaliste pour illustrer l'absence de dialogue social au sein d'Air Austral.