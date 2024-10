Air Austral : Hugues Marchessaux en remplacement de Joseph Bréma ?

Il existe fort heureusement des motifs d'espoir.



" Les résultats obtenus sur le premier semestre de l’exercice fiscal en cours 2024-2025 sont meilleurs que l’année dernière et plutôt conformes aux prévisions de la compagnie et à son plan de retournement.



Au titre des efforts collectifs, la haute saison de juillet et août 2024 a été globalement proche des objectifs budgétaires fixés, " dévoile le communiqué.



De plus, des lignes ont du être renforcées en raison de la bonne fréquentation, comme celles vers Mayotte et Bangkok.



Autant de signaux qui permettent de croire qu'Air Austral pourra retrouver, sur la demande de ses actionnaires, un équilibre opérationnel lors du prochain exercice.



En attendant, la gouvernance va être revue et cela ne se limitera pas au seul cas de Joseph Bréma.



" Durant toutes ces années, Monsieur Bréma aura su relever de nombreux défis et traverser certaines épreuves. Parmi elles, on peut citer le lancement réussi du Long-courrier ou encore plus exceptionnelle, celle de la pandémie du Covid-19.



Il a également accompagné l’élaboration du plan de restructuration post-Covid jusqu’à sa validation par la Commission Européenne en janvier 2023, " explique les actionnaires du transporteur.



Celui qui est maintenant l'ancien président du directoire devrait poursuivre sa carrière vers d'autres activités. Son remplaçant sera annoncé le 18 octobre 2024.