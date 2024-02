Air Austral : les raisons de la spirale infernale 🔑

dégradation très rapide

défaut à très court terme, en semaine voire jours,

la DGAC, du CIRI, de votre commissaire aux comptes et nombreux fournisseurs.

réaliste et rigoureux

Avec l'ensemble des salariés, nous allons élaborer un plan de sortie de crise. Nous allons y travailler au cours des 4 prochaines semaines.



Nous allons discuter et négocier avec eux, sur les efforts qu'il convient de faire en termes de salaire. Le top management le fera aussi, la direction doit montrer l'exemple.



Dans certains services, il y a sans doute des ajustements au niveau des effectifs, mais pas de PSE,

C'est une partie du problème pour la compagnie.Le budget 2023 prévoyait un retour aux bénéfices à hauteur de 5 millions d'euros. Sauf que ce scénario idyllique n'a jamais eu lieu.Pour évaluer l'étendue des dégâts, Aérogestion a été mandatée durant deux mois pour auditionner et faire un panorama de l'entreprise. Quelques pages de ce rapport ont fuité dans la presse réunionnaise.Elles font état d'une trésorerie en "", d'un risque de "" et de niveaux d'alerte franchis auprès de "Le fameux plan de restructuration aurait été insuffisant et même inexistant, sur bien des aspects (flotte, productivité, management, social...).Pour remédier à cela,Il convient au directoire d'établir les besoins en trésorerie, de trouver de la new monnaie, de reconstruire un nouveau budget "" avant fin février et pour terminer de définir des objectifs de réduction drastique de coûts et économies ciblées." nous a avoué le responsable.De plus, des coupes auront lieu dans le réseau, pour ne garder que les lignes rentables.La flotte sera légèrement réduite. Dans les prochaines semaines, les équipes vont s'atteler pour démontrer aux actionnaires de la compagnie que celle-ci peut être viable et qu'elle mérite de voler.Reste à savoir, si ces derniers voudront bien remettre au pot, un peu plus d'un an après avoir déboursé 50 millions d'euros.