Air Austral : qui pour succéder à Joseph Bréma ? 🔑

Un autre profil a été mis en haut de la pile des prétendants, celui d'un responsable de l'aéroport de La Réunion Roland Garros.Cette personnalité pourrait être Guillaume Branlat.Il a passé un entretien, mais n'aurait pas donné satisfaction.Enfin,Ce dernier est sans doute le nom, le moins connu de la sélection et pourtant c'est lui qui pourrait décrocher la timbale.L'ancien de Corsair, Bolloré Transport et Logistics, mais aussi ASL Airlines France, a derrière lui une solide expérience dans l'aérien.Contrairement aux dirigeants cités plus haut, il a assez peu connu de situations de crise et de fonction dans lesquelles, il devait manager près de 1 000 salariés.Bien que passé par Air Caraïbes, l'homme n'est pas nécessairement dans les petits papiers de Marc Rochet. Hugues Marchessaux a aussi été en charge des opérations au sein de la compagnie aérienne de la CMA-CGM en charge du cargo.Une chose est sûre : le prochain dirigeant du transporteur devra faire face à de nombreux chantiers et challenges.Après les problèmes, toujours non résolus sur les moteurs des A220,Autant de stop and go qui pèsent énormément sur les finances de la compagnie.A cela s'ajoute le boycott des Réunionnais contre les tarifs des billets.Le nouveau président devra faire face à une crise opérationnelle, aux structures tarifaires et à la défiance des clients et des actionnaires...Vaste programme, dirait un général !