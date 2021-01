Mobilités durables : la crise liée au covid-19, accélérateur de la transition écologique ?

Preuve que la crise bouscule la donne, le gouvernement a octroyé des aides à Air France sous conditions : fermer les lignes domestiques lorsqu'une alternative de moins de 2h30 en train est possible. Résultat les lignes Orly-Nantes, Orly-Lyon et Orly-Bordeaux ont été rayées des tableaux d'affichage.



L'intermodalité sera-t-elle alors la solution d'avenir ? Déjà développée en partenariat avec la SNCF, l'offre Train + Air (ex-TGVAir) permet une seule réservation et la possibilité de s'enregistrer sur le vol depuis la gare de départ.



" Avec la SNCF nous travaillons beaucoup sur l'expérience client" précise Vincent Etchebehere. En effet cela reste l'enjeu essentiel. Car de nombreux freins existent encore.



"Bordeaux - Paris en train c'est 2h" illustre Jean-Pierre Mas "Mais Montparnasse - Roissy c'est aussi deux heures, il faut donc faire encore de gros efforts sur l'intermodalité".



" Il faut en effet proposer des trajets dans des conditions choisies, acceptables et convenables. Il faut construire des propositions efficaces " ajoute Valérie Darmaillacq.



Une offre qui doit aussi réussir à mettre bout à bout pas seulement le train et l'avion, mais également d'autres formes de mobilité : du vélo en passant par la voiture et les transports en commun voire partagés...



Pour Jean-Pierre Mas la crise liée au covid va de toute façon changer les comportements et les habitudes. "Sur le voyage d'affaires nous allons avoir du mal à retrouver les niveaux d'activité d'avant le covid avec le télétravail et les visio-conférences. Les déplacements seront moins nombreux et les collaborateurs seront plus attentifs à leurs émissions de CO2.



Quant à au loisir, je présage qu'il y aura moins de voyages kleenex et qu'ils seront remplacés par des voyages plus longs et moins fréquents."



Gageons en effet que cette crise ne sonne pas le glas du voyage mais plutôt le coup d'envoi d'un nouveau départ vers une approche plus durable et vertueuse et où chacun des acteurs de la chaîne touristique pourraient trouver leur place...



Utopie quand tu nous tiens.