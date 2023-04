"Pourquoi ne pas remettre en question la catégorie touriste"

TourMaG.com - Vous critiquez aussi le fait qu’elles soient chronophages pour des gens dont le métier n'est pas de gérer leur image en ligne…



Prosper Wanner : Pour avoir une bonne note, c'est beaucoup de travail, qu’on fournit à Booking ou aux autres gratuitement. On va créer le contenu des profils et donc du site. On travaille gratuitement pour des plateformes qui coûtent cher.



Il faut répondre très vite aux commentaires si on veut garder sa visibilité, il y a une obligation de passer par elles et donc, d’effacer tout contact un peu plus humain (les gens sur Airbnb rusent pour pouvoir passer entre les mailles et donner leurs coordonnées directement), à défaut de quoi on peut être banni.



Et enfin l’autre point qui pose un problème avec les plateformes, c'est la prime au plus riche : plus on paie, plus on remonte dans les recherches.