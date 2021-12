Les oiseaux de passage : un séminaire pour inventer "un autre voyage"

Ainsi, durant deux jours, les séminaires sera basé sur de la recherche appliquée et une troisième journée bonus pour partager le fonctionnement de la SCIC et faire évoluer sa stratégie.Les séminaires s'adressent aux sociétaires, communautés d’hospitalité, agences de voyage partenaires, ainsi que les réseaux professionnels et universitaires de la coopérative."L'objectif étant d'identifier les pratiques, les aspirations et les envies, aussi bien des voyageurs que des professionnels, qui sont empêchés, invisibilisés ou limités par les standards et les réglementations des dispositifs touristiques, ceux des plateformes numériques mais également des voyagistes, des institutionnels, des analyses statistiques, des études de marché, des réseaux, et de nous-mêmes," explique le communiqué.Pour en savoir plus sur le programme et vous inscrire, veuillez cliquer ici.