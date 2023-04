Hôtel du Nord à Marseille : un modèle à part !

« On s’adresse à une personne, il n’y a pas d’intermédiaire. C’est aussi pour ça qu’on a créé une plateforme à nous, parce qu’on privilégie le rapport direct, qu’on refuse les critères de descriptions figés, avec des prix uniques et des cases dans lesquelles on ne rentre pas »

Hôtel du Nord trouve d’autres coopératives, plutôt proche de l’agritourisme, qui n’entrent pas non plus dans les cases des structures du tourisme et ensemble, elles ont créé une plateforme différente, avec des critères basés sur le ressenti humain : Les Oiseaux de Passage. Pour Prosper Wanner, cofondateur des lieux, quand on passe par Hôtel du Nord,Pour choisir son séjour, on passe par un livre d’or, des sons, des anecdotes.Ce sont des gîtes et des chambres d’hôtes, dans les collines, sur les hauteurs de Marseille, avec vue mer, jardin abrité ou cour intérieure.Ils ne sont pas des professionnels du tourisme et ne veulent pas l’être.