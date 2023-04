Nicolas Dayot : "Il faut stopper la disparition des campings français"

Rarement un secteur a été autant à la croisée de chemins contradictoires : un énorme succès populaire avec une augmentation régulière de la clientèle ; une forte diversification qui permet de dire que la formule camping, du modeste emplacement aux cabanes de luxe dans les arbres, correspond à toutes les catégories de population ; une meilleure structuration des acteurs qui disposent des outils les plus performants ….



Et une menace réelle sur le développement des offres, bloquées par la règlementation, la spéculation et l’inflation.



Élément actif au sein de la Confédération des Acteurs du Tourisme, CAT, la FNHPA, via son président Nicolas Gayot, entend bien faire entendre davantage sa voix.



Regardé il n’y a pas si longtemps avec un certain dédain méprisant, le camping a fait sa mutation et revendique haut et fort d’être non seulement le 1er hébergement touristique de France mais aussi le plus apprécié par ses adeptes.