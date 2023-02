Le camping champion d’Europe du tourisme durable est français !

« les Oscars de l’industrie du camping, visant à récompenser les leaders du secteur »

« Graal »

« développement durable et respect de l’environnement ».

« évolution démographique et accessibilité »

Cocorico ! C’est un camping made in France, le camping du Domaine de Massereau qui a été sacré champion d’Europe du tourisme durable ce 13 janvier 2023 à Stuttgart.Le prix d’abord allemand mais de portée internationale est décrit par Uwe Frers, directeur général de l’ADAC Camping commeUn parallèle que ne renie pas le directeur du camping 5 étoiles, qui ne disait pas autre chose au Midi Libre , qualifiant la récompense deLe jury était composé de 40 spécialistes du camping, et chargé de juger les hébergements autour de 4 catégories : développement durable et respect de l’environnement ; innovation et progrès ; évolution démographique et accessibilité ; réservation.Sur près de 10 000 hébergements de plein air européens enregistrés, le Camping du Domaine de Massereau a été inspecté et sélectionné parmi 5266 autres qui concourraient dans la catégorieOn peut aussi se féliciter de la présence d’un autre camping français parmi les nommés dans la catégorie: Les Jardins de la Pascalinette dans le Lavandou, un camping entièrement adapté PMR (personnes à mobilité réduite).