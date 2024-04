Les vacances d'été se joueront-elles en dernière minute ? 🔑

Pour Philippe Sangouard, il faudra attendre la mi-mai pour reprendre le pouls de l'activité : "Avant d'avoir passé les ponts et les jours fériés, nous ne bougerons pas. Nous activerons des campagnes de promotion sur les pics de saison, pas avant la mi-mai".



Pas de doute l'été se fera en dernière minute, pour Raouf Benslimane : "Je reste très optimiste. Cela va se jouer en dernière minute. J'en suis convaincu. Tout va se jouer entre le début et la mi-mai, pour la première partie de l'été, puis en juin et début juillet pour le mois d'août".



Fort de ses engagements aériens, le Président de ÔVoyages n'est pas inquiet : "Lorsqu'il n'y aura plus de disponibilités, nous serons la solution de salut en terme de capacités, de stocks et de prix. Mais pour l'instant il est encore trop tôt pour bouger les tarifs".



Selatt Erdogan va dans le même sens : "Plus nous nous rapprocherons de l'été, plus le "flex" va coûter cher. Pour les tour-opérateurs qui prennent des risques, comme nous, nous n'avons pas intérêt à "yieder" les tarifs trop tôt dans la saison. Il faut rester attentif. Nous allons regarder à J-30 du départ et nous prendrons des décisions en fonction de ce qui se passe... "



Car l'objectif bien sûr pour les voyagistes : c'est de ne pas dégrader les prix. "Il ne faut commencer à s'affoler" ajoute le directeur commercial de Mondial Tourisme.