Aurélien Aufort : "L'été n'est pas fait mais l'avant et l'après saison sont plutôt bons"

Notre objectif, c'est d'amener petit à petit l'ensemble des agents de voyage qui travaillent avec nous vers cet outil et de modifier leur manière de travailler de façon à ce que ce soit plus adapté aux demandes des clients

"le but, c'est de faire adhérer les agences à cet outil et ce nouveau concept. Il faut qu'elles travaillent dessus, qu'elles aient les mains dedans pour comprendre la technicité et l'intérêt de Travel Explorer".

Les tour-opérateurs Héliades et Voyamar ont lancé le 1er février 2024 Travel Explorer, un nouvel outil de conception de voyages à la carte." explique Aurélien Aufort Voyamar et Héliades ont lancé une campagne de communication notamment avec Fabrice et Briac deux participants de l'émission Pékin Express Un roadshow ira également à la rencontre des agences fin juin prochain pour leur présenterVoyamar et Héliades, qui cumulent à eux deux un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros,