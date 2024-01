Voyamar, Héliades : Travel Explorer, la "petite révolution" pour le "à la carte" 🔑

"On passe un temps fou sur la techno mais ceux qui ne prennent pas ce temps vont passer à côté de choses inédites. Il se passe des choses en ce moment sur la production qui permet de réaliser énormément de chiffre d'affaires"

"c'est nous qui choisissons les fournisseurs. Nous avons réalisé un travail de tri pour sortir les contenus non qualitatifs. Nous sommes connectés à nos propres GDS".

"Chaque chef de produit en fonction de l'ADN de la marque va proposer des voyages et des circuits. Pour Héliades, la Grèce, le Cap Vert par exemple et pour Voyamar des week-ends en Europe, des circuits aux Etats-Unis, au Canada. Les ferries en Grèce sont intégrés pour les combinés d'îles"

Cela fait plus d'un an que les équipes des deux tour-opérateurs planchent avec Orchestra sur le sujet.nous expliquait le directeur général en septembre dernier Le système via piocher dans les bedsbank pour l'hôtellerie, l'inventaire des loueurs de voiture, les acteurs tels que Viator pour les excursions... chez tous les opérateurs connectés avec une nuance tout de même :Et surtout demain,