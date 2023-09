Héliades impulse une nouvelle dynamique

Ce nouveau logo reflète le processus de changement qui s'opère chez Héliades. Il se veut plus moderne et montre le virage à 360° que nous opérons. Notre changement d'identité est aussi basé sur l'humain,

Après les années Covid et la reprise du tourisme menée tambour battant, Héliades souhaite désormais insuffler une nouvelle dynamique.le tour-opérateur change et veut le faire savoir.Le nouveau logo,qui protège celui qui le porte, se veut dans l'air du temps : plus épuré et inspirant.En version bleue pour la Grèce, le logo sera aussi décliné dans différentes couleurs sur les autres destinations." explique Denise Abassi , directrice générale adjoint du TO.