Voyages en Grèce : Héliades renouvelle 30% de son offre en 2025 !

De circuits et croisières sont venues compléter également les produits et nombreuses formules de voyages en Grèce plébiscités par les clients (circuits « La Grèce Classique », « A la découverte des Cyclades », « Secrets de Crète », etc.) :



- Circuit Echappée Trésors du Nord : Direction la Grèce hors des sentiers battus pour ce programme à faire au choix en 5 ou 8 jours. De Thessalonique, 2e ville de Grèce au Mont Athos. (Vol + séjour avec excursions 5j/4n à partir de 699€)



- Circuit Echappée Rhodienne : Avec ce circuit, découverte de Rhodes alternant visites et détente ainsi qu’une excursion à la journée pour Symi, l’une des plus belles îles du Dodécanèse. Départs garantis. (Vol + séjour avec excursions 8j/7n à partir de 999€)



- Croisière Perles de la Méditerranée : de la Grèce et à l’Italie à bord du MSC Sinfonia avec notamment des escales à Corfou, Céphalonie, Bari et Santorin. (Vol + croisière 10j/9n à partir de 1439€)



- Croisière Perles de l’Egée : l’archipel du Dodécanèse à l’occasion d’une croisière unique à bord d’un caïque, petit bateau traditionnel en bois. (Vol + croisière 8j/7n à partir de 1099€)



- Croisière Le golfe Saronique en catamaran : une croisière intimiste (12 passagers maximum) avec des escales dans les petites îles Saroniques et les sites emblématiques du Péloponnèse. Avec cuisine locale et pension complète à bord.

(Vol + croisière 10j/9n à partir de 2199€)