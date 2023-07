Héliades mise sur Mexique, Rep dom et Cap Vert cet hiver 🔑

TourMaG - Et le Cap Vert ?



Nicolas Ivaldi : Le Cap Vert est un très bon compromis entre le long-courrier et le moyen-courrier. Nous avons un plan de transport le samedi avec Transavia.



Nous proposons toujours nos deux clubs : le club Héliades Meliá Tortuga Beach Resort & Spa 5* et le club Héliades Riu Funana 5*.



Ce sont de beaux produits qui fonctionnent très bien.



TourMaG - Avez-vous d'autres nouveautés ou projets en cours ?



Nicolas Ivaldi : En plus de nos 3 destinations phares sur l'hiver, nous allons aussi muscler la production sur des soleils d'hiver plus proches : Chypre et Madère.



Pour le printemps nous préparons aussi une offre de week-ends thématiques sur la Grèce. Nous avons de nouveaux outils qui vont nous permettre de proposer cette production plus rapidement et plus simplement.



Enfin, sur le plan technique nous sommes en train de travailler sur un nouveau site pro qui devrait sortir début 2024 ! Nous sommes en plein chantier !