Héliades lance l’Albanie en 2023.



Le tour-opérateur propose des circuits, Club Héliades Signature et hôtels situés sur la Riviera Albanaise.



L’ouverture du nouveau Club Héliades Signature Meliá Durrës Albania 5* est prévue au printemps 2023.



Parmi ses points forts : des chambres spacieuses et lumineuses, plusieurs restaurants, un bar et des snack-bars, un bar à cocktail, 7 piscines dont 2 à débordement en toit-terrasse, un spa.



De nombreuses activités sont proposées : tennis, basket, volley. Les enfants profiteront d’une animation au club Kids (4 – 8 ans) tandis que les parents profiteront des services d’un coach sportif. (à partir de 649€)



La production est complétée par un circuit « Visages d’Albanie » qui comprend la visite d'Apollonia, le plus grand site archéologique du pays et par « L’Echappée Albanaise » dont l'itinéraire passe par Tirana, la capitale, les villes historiques de Kruja et Berat, les sites d’Apollonia et Ardenica.



Plusieurs hôtels intègrent également l'offre : l’Epidamn White Sensation 4, l'Henry Resort 4* tout deux situés à Golem et un hôtel Fllad Resort & Spa 4* à Durrës.



Héliades affiche une volonté de diversification en proposant des évasions comme le Cap Vert, sur lequel il se positionne en leader français, la République Dominicaine, Cuba, le Mexique, le Costa Rica, les Canaries, Chypre, le Portugal, Madère, Açores et l’Albanie, nouveauté 2023.