Après une période de retrait économique et politique de la France en partie due à la crise grecque qui a affecté des entreprises françaises implantées dans la région, le pays cherche à réinvestir dans cette zone. Depuis 2017, la France a initié un changement de stratégie, avec une volonté affirmée de soutenir l'intégration de l'Albanie dans l'Union européenne et de redynamiser les relations bilatérales. Candidate à l'entrée à l'UE, les premières négociations ont débuté cette semaine.



" Le Président de la République Emmanuel Macron est venu pour la première fois le 16 octobre 2023. C'était en fait la première fois qu'un président de la République français venait en Albanie depuis l'existence même du pays, en 1912 " rappelle l'Ambassadrice de France.



L'ouverture de l'Agence française de développement en Albanie en 2019 marque aussi cette volonté de la France de jouer un rôle plus actif dans les réformes économiques du pays, afin d'accompagner son développement.



Le tourisme s'affiche d'ailleurs en tête de l'accord de coopération entre la France et les autorités albanaises. "Nous avons un projet sur un programme de développement touristique durable dans la région de Korça avec qui la France a un lien particulier"



En effet, l'influence française à Korça date de plus d'un siècle, la ville étant surnommée « le Petit Paris ». En 1917, Korça accueille l’un des premiers lycées français du pays. La cité abrite également le cimetière militaire français, construit en souvenir des disparus de la première guerre mondiale.



La France y développe également une formation d'hôtellerie dans une école professionnelle : "C'est un petit pas qui va accompagner le développement des opérateurs. Il y a notamment des projets du groupe Accor."



Le premier hôtel Mercure du pays à ouvert ses portes en mars dernier (64 chambres) à Tirana. Il rejoint le Mövenpick Hotel Lalez Durrës ouvert en 2021 (80 chambres). En 2025, le porfeuille d’Accor sera complété par l’implantation d’un hôtel Handwritten Collection à Tirana.



La formation du personnel est une des problématiques accentuées par l'émigration des Albanais à l'étranger comme le souligne Berenger Thibaut, fondateur de Vacances Albanie : "Nous sommes face à une difficulté démographique. Il y a davantage d'Albanais à l'étranger que dans le pays".