Loi de finances : "Nous sommes très attentifs" (Valérie Boned)

Valérie Boned a également demandé à la ministre son appui « lorsque la profession en aura besoin » et notamment sur le sujet de la révision de la directive européenne des voyages à forfaits.



Si la commission s’était positionnée un temps en faveur de la limitation des acomptes clients, elle a pris finalement la décision de supprimer toute référence à cette limitation. Toutefois, la partie n’est pas encore gagnée.



« Maintenant le Parlement européen va commencer à travailler de son côté. La position du rapporteur sera plutôt pro consommateur et elle pourrait suivre la position initiale de la commission et soutenir la limitation des pré-paiements, car l’association qui défend les consommateurs est sur cette ligne là. » explique Eric Drésin, secrétaire général de l’ECTAA.



Dans le cadre de cette révision, d’autres sujets sont sur la table. La commission souhaite faire aussi évoluer la notion de prestations de voyage liées. Elle planche également sur la garantie financière.



« Elle souhaiterait inclure la possibilité pour les fonds de garantie de libérer, en cas de crise systémique, l’argent en totalité et immédiatement aux consommateurs. Mais cela demande de l'anticipation car les fonds n'en ont pas les capacités financières... » précise Eric Drésin.