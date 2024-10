Le voyage est en "meilleure santé que d'autres secteurs" 🔑

La semaine des 4 jours est un vrai sujet, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur cette problématique.



Le temps et son organisation vont devenir des problématiques fondamentales dans les années à venir.



Nous ressentons un intérêt, mais pour le moment, le dossier n'est pas à l'ordre du jour de la commission CPPNI paritaire. Cela pourrait l'être dans un avenir proche.



Je ne veux plus utiliser le mot de RSE, il est tellement galvaudé, mais le développement vertueux de l'entreprise passe par tous ses outils. Et je vais vous dire : les jeunes lors des recrutements questionnent sur les conditions de travail, la vision et le sens des activités de la société,

Rien n'est simple, même si je pense que nous sommes a priori en meilleure santé que d'autres secteurs du commerce ou du service.



Quand nous regardons les chiffres de septembre, l'activité reste soutenue et la dynamique est bonne pour les mois à venir. Nous étions en alerte sur les PGE, mais les entreprises remboursent grâce à la reprise assez forte, après covid.



Après, le point noir pourrait être le comportement des banques à l'encontre de notre industrie. Elles sont beaucoup plus attentives et frileuses.



Dans ces moments-là , nous pouvons nous permettre de répondre aux enjeux à 2, 3 ou 4 ans, comme celui de l'IA et l'application sectorielle que nous sommes en train de monter,

Le deuxième volet, pour rendre attractifs nos métiers, n'est autre que l'organisation du temps de travail.Au-delà du télétravail, de plus en plus mis à mal par les entreprises, il existe aussi l'annualisation de ce même temps et ce n'est pas tout." martèle la présidente.Outre les questions sociales, le EdV n'oublie pas la situation financière de ses adhérents.Alors que la France redoute un tsunami de liquidations, face aux difficultés du prêt-à -porter et et des commerçants d'une façon générale, les agents de voyages, mais aussi les tour-opérateurs, sont plus sereins. A moyen terme." conclut la présidente qui peut souffler sa première bougie sans crainte de regarder vers l'avenir.