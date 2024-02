Agences, TO : on vous dit tout sur la hausse du salaire minimum conventionnel🔑

cet accord est une bonne nouvelle pour les salariés comme pour les entreprises.



Il marque un signal fort pour l’attractivité de la branche et offre une sécurité pour l’avenir après plusieurs années où les premiers groupes de la grille se retrouvaient régulièrement en dessous du SMIC. Cette situation n’était plus souhaitable ni tenable

Nous sommes satisfaits que les relations se soient apaisées par rapport aux années précédentes et que les organisations patronales ne soient pas revenues sur leur proposition de modification du calcul de la prime d'ancienneté

Cela a vraiment été l'élément qui a permis de débloquer les négociations et d'aboutir cette année sur cet accord.



Et puis nous sommes contents d'avoir trouvé une solution pour sortir de cette "course à l'échalote" entre le SMIC et les deux premiers groupes des salaires minimum de la branche. C'était notre priorité

un rattrapage était non seulement nécessaire mais également essentiel pour redonner de l'attractivité à la branche.



L'accord biennal conclu rétroactivement au 1er janvier 2024 constitue un signal fort et une avancée significative pour le secteur. Il intègre également une modification de la convention collective puisque à partir du 1er janvier 2025 il ne sera plus possible de stagner au groupe A

