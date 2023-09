Êtes-vous toujours aussi heureux de travailler dans le tourisme ?

Avec ces résultats, nous constatons que la situation n'est pas aussi dramatique que l'on pourrait le laisser entendre,

Finalement, la perception qu'ont les professionnels de leur métier n'est pas si morose, même si, en regardant la globalité de l'enquête, nous nous rendons compte que les collaborateurs ne sont pas non plus totalement épanouis.



En effet, le métier d'agent de voyages est difficile. Le rapport entre salaire / avantages / pénibilité du travail / responsabilité de plein droit / pression psychologique et morale, et le niveau de connaissances et de compétences requis peut le rendre frustrant.



En effet, on demande à l'agent de voyages d’être au courant de tout : formalités, actualités des destinations, presque jusqu'à la couleur de la moquette de la chambre d'hôtel, alors que bien souvent, on ne lui donne pas les moyens de se rendre dans les endroits qu'il vend via des famtrips, soit parce qu'il ne gagne pas assez d'argent pour s'y rendre lors de ses congés personnels. »

Avec les événements climatiques, épidémies, guerres, crises économiques et sociales, l'inflation, la pénurie de personnel, l'augmentation des compétences exigées par les clients de plus en plus avertis et procéduriers, les professionnels du tourisme ont de plus en plus de stress et responsabilités et davantage de travail.



Ils méritent d'avoir une rémunération à la hauteur de leurs compétences et de leur charge de travail