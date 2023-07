Grande enquête sur les salaires : 900 participants et vous et vous ?

"le pouvoir"

"Je constate chaque jour une méconnaissance des rémunérations de la part des candidats et recruteurs en fonction des métiers.



Cette enquête sera très importante pour aider les salariés et recruteurs à obtenir une meilleure transparence des salaires dans le secteur et mieux se positionner sur le marché de l’emploi.



La rémunération est un élément très important à mentionner dans les offres d’emploi désormais pour attirer les candidats, en plus des avantages proposés et du déroulement de l’entretien ou des entretiens.



D’ailleurs, une directive européenne va obliger les entreprises à une meilleure transparence au niveau des rémunérations dans les prochaines années."

L'attractivité des métiers du tourisme est l'un des thèmes principaux (avec celui du tourisme durable) qui a été régulièrement abordé lors des différentes conventions et congrès professionnels.En effet, le secteur peine à recruter et à retenir les talents... Les candidats ont tout bonnement reprisDans ce contexte, Les Entreprises du Voyage souhaitent avancer sur plusieurs sujets dont leLe syndicat patronal souhaite également embarquer les chefs d'entreprise et leurs équipes sur le volet de la RSE (La responsabilité sociétale des entreprises). Toutefois, il reste quelques points de crispation entre organisations représentantes du personnel et les organisations patronalesLes résultats de cette enquête pourraient donc permettre d'y voir plus clair mais aussi d'aider candidats et recruteurs à se positionner.analyse Valérie Dufour, responsable de la rubrique emploi de TourMaG.En attendant, le CDMV prépare d'ores et déjà un 2e volet qui s'adressera lui, aux dirigeants...