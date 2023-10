EDV : Valérie Boned élue présidente !

Je suis très émue et touchée,

Nous vivons une époque très importante et porteuse pour le secteur du tourisme, votre métier est d'accompagner l'envie de voyager, plus de pays vont s'ouvrir et plus de gens vont avoir envie de voyager.



Rares sont les secteurs aussi porteurs, la question est de savoir comment on le fait ? Nous devons avoir une croissance vertueuse, la prise en compte des enjeux, nous allons devoir être attentif pour s'accommoder aux envies des clients, anticiper les enjeux climatiques.



Le tourisme est un vectueur positif de développement vertueux, si on le fait correctement, comme a pu le

Anticiper et accompagner et donner des outils, c'est notre objectif.



Nous ne voulons pas développer le nombre de cotisation, mais la représentativité.

Ce mercredi 4 octobre 2023 se tenait l'assemblée générale des Entreprises du Voyage. Cette AG n'était tout à fait comme les autres, puisque celle-ci vient clore un long chapitre du syndicat avec la fin de la présidence de Jean-Pierre Mas.