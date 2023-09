Pourquoi Valérie Boned brigue t-elle le poste de Présidente des EDV ?

TourMaG : Comment voyez-vous évoluer le secteur ?



Valérie Boned : Nous sommes à la croisée des chemins. Je pense que nous sommes à un moment où le marché a de vraies mutations face à lui.



Tout d’abord, nous avons une page qui se tourne, d’un point de vue générationnel.



Nous avons une génération d’entreprises qui vont être transmises ou vendues. Il y a des enjeux de valorisation et d’attractivité des entreprises.



Par ailleurs, le marché est également impacté par l'évolution technologique. C’est le cas depuis plusieurs années, mais le phénomène s’accélère vraiment.



Et quand on pense à l'intelligence artificielle, honnêtement, ce n’est pas un gadget. Je pense qu'il est très, très, important que nos entreprises soient sensibilisées et formées.



Il faut qu’elles s'approprient ces outils parce que nos clients y seront familiarisés. C’est un des sujets qu'il faut tout de suite prendre en main.



Enfin il y a l'enjeu de l'éco-responsabilité. Dans les appels d’offres c’est un sujet déjà très concret pour nos adhérents. D’une part nous devons savoir mesurer l'impact du secteur.



D’autre part, le travail du syndicat sur ce sujet, est de rééquilibrer un peu le débat et d'avoir des réponses à apporter lorsque nous sommes montrés du doigt.



Enfin, il faut savoir, quelles solutions apporter aux entreprises et au secteur pour améliorer nos façons de faire. Les entreprises ont besoin d'être accompagnées.



Nous devons former les entreprises à tous ces enjeux. Notre obligation est de les pousser à les anticiper. Et tout ceci doit être appréhendé, en même que les évolutions comportementales des clients.



TourMaG : Comment préparer les entreprises ?



Valérie Boned : Il faut que la formation soit multipliée par 10 en qualité et en quantité. Nous avons créé un partenariat avec l’UMIH Formation, par exemple. Nous sommes en train de travailler sur la qualité de l’offre et sur l'accès à ces formations pour les adhérents.



Les outils, c'est aussi de valoriser et de renforcer l’accès aux experts que nous avons en interne mais aussi que nous côtoyons lors des ateliers, ou des conférences. J’ai la volonté de développer un pôle d'experts.



Les sujets ne manquent pas il faudra prioriser. Je pense que l'urgence c'est vraiment la formation dans les domaines incontournables dont nous aurons besoin dans les 5 années à venir.



TourMaG : A côté de ces sujets de fond, quels sont les dossiers prioritaires ?



Valérie Boned : Dans les grands dossiers, il y a bien sûr la qualité du dialogue social avec les organisations syndicales. Nous travaillons sur différents sujets : la rémunération, les modalités de travail comme le télétravail…



Ensuite il y a IATA et les critères 2024. Nous suivons de très près le dossier. Isabelle Rech (CWT ndlr) nous représente aux instances de IATA par l’intermédiaire de l’ECTAA. Nous suivons aussi la SNCF et le changement de plateforme à venir prévu le 26 septembre qui va poser des problèmes. Sur cette partie c’est Valérie Sasset (BCD Travel ndlr) qui s’investit là dessus.



Autre dossier : celui des éductours. Nous aurons une réunion vendredi pour finaliser le format. Et puis pour finir nous préparons l’IFTM.



Sur l’ensemble de cette feuille de route et sur tous les sujets que j’ai évoqué, il faut que la profession continue d’être très soudée.



Tour-opérateur, réseaux, adhérents, nous avons vraiment intérêt à travailler ensemble. C'est ce que nous faisons déjà, mais il faut vraiment continuer sur cette dynamique-là, c'est très important. Nous rencontrons régulièrement les grands réseaux : CEDIV, Manor, Tourcom, Selectour…



Enfin ce que nos adhérents apprécient chez nous, c'est le fait de pouvoir se parler et se retrouver pour échanger. Au sein des commissions, au sein des métiers, il y a vraiment une valeur là-dessus qu'il faut continuer à faire perdurer.