Prévoyance, mutuelles : les EDV signent un nouvel accord de branche

Les Entreprises du Voyage ont signé deux accords dans le cadre de négociations au sein de la Commission paritaire nationale des affaires sociales.



Le premier accord porte sur la prévoyance des cadres et des non-cadres. Le second sur une nouvelle mutuelle de branche accessible à l’ensemble des opérateurs de voyages.



L’accord sur la prévoyance prévoit de nouvelles garanties, notamment une couverture « rente éducation ». Il sera applicable au 1er janvier 2025. Les entreprises, même si elles décident de conserver leur fonctionnement actuel, devront se mettre en conformité avec cet accord avant cette date c'est à dire que leur régime de prévoyance devra comprendre les garanties minimales au nouvel accord de branche.



L’accord sur la mutuelle, ne remet pas lui en cause les couvertures qui avaient déjà été fixées. Il permet surtout de faire évoluer la grille sur les frais de santé et de proposer 3 niveaux de garanties.



A noter que suite à un appel d'offres, ce sont AG2R et APICIL qui ont été retenues pour proposer cette nouvelle couverture prévoyance et mutuelles.